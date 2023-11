Das Braunschweiger Landgericht eröffnet und terminiert ein Verfahren, das für großes Interesse in der Öffentlichkeit sorgt.

Der Verdächtige im Fall Maddie wird erneut in Braunschweig vor Gericht stehen. Bereits am 16. Februar kommt es zum Prozess, wie das Landgericht Braunschweig am Donnerstag mitteilt. 29 Verhandlungstage im Gerichtsgebäude in der Münzstraße sind dafür angesetzt.

In dem Verfahren nach Anklageerhebung durch die Braunschweiger Staatsanwaltschaft geht es jedoch nicht um den Fall des seit 2007 vermissten und mutmaßlich getöteten britischen Mädchens Maddie, sondern um mehrere Sexualstraftaten, die der Verdächtige zwischen dem 28. Dezember 2000 und 11. Juni 2017 in Portugal begangen haben soll.

In ihrer Mitteilung über die Verfahrenseröffnung beruft sich das Braunschweiger Landgericht ausdrücklich auf eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom Oktober 2022. In ihr werden fünf verschiedene Fälle sexuellen Missbrauchs und schwerer Vergewaltigung aufgelistet, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden.

Die Opfer sind eine 70 bis 80 Jahre alte Frau, die er in ihrer Ferienwohnung in Portugal überfallen haben soll. Ebenso ein Mädchen im Alter von mindestens 14 Jahren, eine zum Tatzeitpunkt 20-jährige Irin, ein 10 Jahre altes deutsches Mädchen und ein 11 Jahre altes portugiesisches Mädchen. Die Anklageschrift umfasst mehr als 100 Seiten.

Der Beschuldigte, der vor Auslandsaufenthalten seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte, ist wegen Sexualstraftaten bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem auch wegen sexuellen Misbrauchs von Kindern. Derzeit verbüßt er er eine 7-jährige Haftstrafe wegen einer 2005 ebenfalls in Portugal begangenen Vergewaltigung.

Der im Februar beginnende Prozess wird vor der 2. Strafkammer als Jugendschutzkammer des Landgerichts geführt, weil es sich bei den Opfern in drei Fällen um Kinder oder Jugendliche handelt. Davon unberührt werden die Ermittlungen im Fall Maddie fortgeführt. Das Mädchen war im Mai 2007 spurlos aus einem Hotelzimmer im portugiesischen Urlaubsort Praia da Luz verschwunden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig will den 46-jährigen Verdächtigen auch in diesem Fall anklagen, der für großes internationales Aufsehen gesorgt hat.