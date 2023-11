Braunschweig. Keine Ruhe am Rüninger Weg in Braunschweig: Ein Anwohner berichtet, wie seine Familie unter dem Verhalten von Autofahrern leidet.

Die Stimmung bei den Anwohnern am Rüninger Weg im Braunschweiger Stadtteil Stöckheim bleibt angespannt. Nach einem Bericht in unserer Zeitung über die Maßnahmen der Stadtverwaltung zur Verbesserung der Situation schreibt uns ein Leser, der Anwohner am Rüninger Weg ist und dort regelmäßig sein Auto parkt, weil es ihm zufolge sonst keine Parkmöglichkeiten in der Nähe gebe.