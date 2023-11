Alte Liebe rostet nicht, nur die Liebesschlösser, die anfangs am Sternberger Teich von der Verwaltung und in der Presse kontrovers betrachtet wurden, sind nun still und heimlich entfernt worden. Die wenigen, die keinen Zuwachs bekamen, waren in keinem liebenswerten Zustand, mahnten alle, dass die Liebe über die Jahre pflegebedürftig wird. © privat | Alfred Gogolin, Helmstedt