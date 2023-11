Braunschweig. Die bekannte Fernsehshow gastiert am Dienstabend in der VW-Halle. Wir beantworten alle Fragen rund um Anreise, Tickets und Co.

Stars und Profi-Tänzerinnen und Tänzer, die zu unterschiedlichen Stilen eine flotte Sohle aufs Parkett legen: Das ist „Let‘s Dance“. Normalerweise läuft die Show im Fernsehen bei RTL, am Dienstagabend um 20 Uhr gastiert sie live in der VW-Halle in Braunschweig. Wir beantworten vorab alle Fragen zum Mega-Event.

Wie sieht die Let‘s Dance Live-Show aus?

Bei den Live-Shows sind die aus der RTL-Sendung bekannten Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge González und Moderator Daniel Hartwich dabei. Zudem sind laut Pressemitteilung des Veranstalters auch „viele beliebte Profis und tolle neue Promis“ auf der Tanzfläche zu sehen. Auch in Braunschweig werden die Paare im feurigen Cha-Cha-Cha, eleganten Walzer, innigen Tango, wilden Jive oder schwungvollen Discofox über das Parkett wirbeln. Für die Show-Produktion transportieren 18 Trucks und 140 Tonnen Technik und Kabel, mit denen man laut dem Veranstalter locker einmal um die Erde kommen würde, um die Ballsaal-Atmosphäre in die Halle zu bringen.

Gibt es noch Karten für „Let‘s Dance Live“ in Braunschweig und was kosten sie?

Die Tickets für die Live-Show in Braunschweig sind bereits restlos ausverkauft. Die Karten kosteten zwischen 69,90 Euro und 132,40 Euro. Allerdings kehrt die Show in etwa einem Jahr am 18. November 2024 in die Löwenstadt zurück. Für die Show im kommenden Jahr sind noch Karten vorhanden, die 69,90 Euro bis 119,90 Euro kosten.

Auch in Braunschweig werden die Paare im feurigen Cha-Cha-Cha, eleganten Walzer, innigen Tango, wilden Jive oder schwungvollen Discofox über das Parkett wirbeln. © MG RTL D | Stefan Gregorow

Wo kann ich beim Besuch in der VW-Halle parken?

Rund um die VW-Halle gibt es nur wenige Parkplätze. Daher empfiehlt die Stadthallen GmbH, die die VW-Halle betreibt, auf ihrer Webseite, den Parkplatz auf dem Harz-und-Heide-Gelände (Eisenbütteler Straße). Dorthin wird vor und nach Veranstaltungen in der Regel ein kostenloser Busshuttle eingesetzt. Außerdem gibt es den Parkplatz „Holzhof“ direkt an der VW-Halle. Für die Parkplätze fällt eine Gebühr von 5 Euro an. Die Eintrittskarten gelten ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis Betriebsschluss als Bustickets für die Linien der Braunschweiger Verkehrs AG.

Wie komme ich mit Bus und Tram zur VW-Halle?

In der Nähe der VW-Halle liegen die Haltestellen „Friedrich-Wilhelm-Platz“ (mit 5 Minuten Fußweg) und „John-F.-Kennedy-Platz“ (mit 10 Minuten Fußweg) und die Haltestelle „Holzhof“ (mit 3 Minuten Fußweg). Vom Hauptbahnhof Braunschweig fährt zum Beispiel die Straßenbahnlinie 5 Richtung Broitzem über den Friedrich-Wilhelm-Platz. Am John-F.-Kennedy-Platz hält die Bahnlinie 10 Richtung Carl-Miele-Straße. Der Bus 429 Richtung Rudolfplatz hält am „Holzhof“.

Woher kommt „Let‘s Dance“?

„Let‘s Dance“ ist die deutsche Adaption der britischen BBC-TV-Show „Strictly Come Dancing“. Der deutsche Ableger läuft bereits seit 2006. Mittlerweile gibt es 17 TV-Staffeln mit 60 Profis und 238 Promis. Aktuell läuft die vierte Live-Tournee, die komplett ausverkauft ist.