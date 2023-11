Braunschweig. Die Teilnehmer der Kundgebung gedachten der Opfer im Gazastreifen und forderten ein Ende der israelischen Angriffe.

An einer erneuten pro-palästinensischen Kundgebung auf dem Schlossplatz in Braunschweig haben am Samstag nach Polizeiangaben rund 150 Menschen teilgenommen. Organisiert wurde der Protest wieder von der Gruppe „Migrantifa Braunschweig“. Initiatorin Betül Çınar sagte, jedes einzelne Opfer, egal auf welcher Seite, sei eines zu viel. Auf dem Boden lagen lange Listen mit den Namen getöteter Palästinenser. Puppen sollten getötete palästinensische Kinder symbolisieren.