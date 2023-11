Braunschweig. In einem viergeschossigen Wohnhaus in der Elbertstraße bricht ein Brand aus. Das Feuer drohte auf den gesamten Dachstuhl überzugreifen.

In Braunschweig ist die Feuerwehr am Samstagmittag zu einem Brand ausgerückt: Gegen 13.15 Uhr machte die Meldung die Runde, dass in der Ekbertstraße ein Feuer ausgebrochen sei. Vor Ort stellte sich dann heraus: Bei dem Feuer handelte sich um einen Dachgeschoss-Brand in einem viergeschossigen Wohnhaus.

Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag zu einem Brand in der Ekbertstraße gerufen. © FMN | Jörg Koglin

Das Feuer drohte zunächst auf den gesamten Dachstuhl überzugreifen, dies konnte allerdings verhindert werden. Denn die Einsatzkräfte brachten das Feuer vergleichsweise schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Nachdem sie das Feuer unter Kontrolle hatten, widmeten sich die Einsatzkfärte Nachlöscharbeiten. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Innenstadt sowie beide Wachen der Berufsfeuerwehr aus Braunschweig.