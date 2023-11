Braunschweig. „Laut, kritisch, links“: Türmer verspricht deutlich unbequemere Jusos. Unter ihm dürften die Jusos zum Quälgeist für den Kanzler werden

Philipp Türmer aus Hessen ist der neue Bundesvorsitzende der Jusos. Er setzte sich am Freitagabend in Braunschweig in einer Kampfabstimmung gegen Sarah Mohamed aus Nordrhein-Westfalen durch.