Braunschweig. Das Start-up Velozhera hat ein innovatives Gefährt zwischen Lastenrad, Rollstuhl und Velomobil entwickelt – Solarantrieb inklusive.

Es ist ein einzigartiges E-Bike, mit dem Jörn Schäfertöns in einer Sackgasse im Gewerbegebiet von Hondelage seine Runden dreht: Statt zwei Räder hat es vier und besitzt das Format einer Europalette. Statt auf einem Sattel sitzt Schäfertöns bequem auf einem Sitzpolster. Ein Solardach treibt den E-Motor an, den er durch das Treten in die Pedale unterstützt. Bis zu 100 Kilometer kann das Quadelec zurücklegen und dabei sogar eine zweite Person transportieren. Bei Sonne ist die Reichweite quasi unbegrenzt.