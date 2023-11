Braunschweig. Professor Martin Korte greift den Begriff der „Scarcity“ (Knappheit) auf und erklärt ihn im Kontext von unsicheren Zeiten.

Die meisten Menschen in der Region sind momentan schneller müde, angespannter und fühlen sich ausgelaugt. Nicht vom Novemberwetter, was hält,was der Monat verspricht, sondern dadurch, dass wir uns im Denken eingeschränkter fühlen, was den Berufsalltag und das Privatleben anstrengender macht. Ein Grund hierfür könnte in der Verknappung unserer kognitiven Ressourcen in unsicheren Zeiten liegen, etwas was man als „Scarcity“ bezeichnet.