Braunschweig. Joaquin Phoenix ist Napoleon. Was der Filmverleih an aufregenden Szenen verspricht und was die Filmbiografie so besonders macht.

Ein Taktiker: politisch, militärisch, emotional. Napoleon Bonaparte ist eine schillernde historische Figur. Blockbuster-Profi Ridley Scott bringt Napoleons Geschichte von Aufstieg und Fall bildgewaltig ins Kino. Wir zeigen das aufwändige Biopic am Donnerstag, 23. November, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater. Beginn ist wegen der Lauflänge von 158 Minuten bereits um 19.45 Uhr. Tickets gibt es im Astor.