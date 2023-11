Braunschweig. Vor dem Bundeskongress der Jusos in Braunschweig am Wochenende positionieren sich Manon Luther und Jana Kurz im Doppelinterview.

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgegebene neue und verschärfte Kurs in der Migrationspolitik macht den eigenen Parteinachwuchs ziemlich sauer. Scholz selbst wird am Wochenende als Gast nicht beim Juso-Bundeskongress in der Stadthalle in Braunschweig dabei sein. Dafür haben aber Arbeitsminister Hubertus Heil, Parteichefin Saskia Esken und Generalsekretär Kevin Kühnert ihr Kommen zugesagt.