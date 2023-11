Braunschweig. Braunschweigs Auszubildende: Drei angehende Heilerziehungspflegerinnen berichten von ihrer Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung.

Lilly Blanke wusste bereits mit 13 Jahren, dass sie Heilerziehungspflegerin werden möchte. „Meine kleine Schwester war in einem I-Kindergarten (integrativ) und dadurch habe ich angefangen, mich mit diesem Berufsfeld zu beschäftigen. Ich habe danach gegoogelt und das, was ich herausgefunden habe, klang für mich so spannend, dass ich alle Zukunftstage und mein Praktikum in der 9. Klasse dort im Kindergarten gemacht habe“, sagt die 19-Jährige, die ihre Ausbildung im dritten Lehrjahr an der Helene-Engelbrecht-Schule in Braunschweig absolviert. Sie steht voll hinter dem, was sie tut, das merkt man sofort.