Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Unfall in der Luisenstraße sagen können. Ein Passant wurde leicht verletzt.

Ein Fußgänger ist am Dienstag bei einem Unfall in der Luisenstraße in Braunschweig leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, ein 37-jähriger Braunschweiger mit seinem schwarzen BMW auf der linken Spur der Luisenstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Münchenstraße. In Höhe der Juliusstraße habe er eine grüne Ampel passiert - zeitgleich trat ein Fußgänger auf die Fahrbahn - es kam zum Zusammenstoß. Der 27-jährige Passant verletzte sich leicht an den Händen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizei hofft auf Zeugen, die Unfall in Braunschweig beobachtet haben

Der Passant gab an, dass die Fußgänger-Ampel grün geleuchtet habe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen kann - insbesondere zur Ampelschaltung: (0531) 476-3935

red