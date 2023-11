Braunschweig. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Braunschweiger Geschäfte eingebrochen. Dabei haben sie es auf Tabakwaren abgesehen.

In der Nacht zu Mittwoch ist es in der Bevenroder Straße und Tuckermannstraße zu Einbrüchen gekommen. Das teilt die Polizei Braunschweig mit. Demnach haben die unbekannten Täter gegen 0.30 Uhr die Eingangstür einer Tankstelle in der Bevenroder Straße mit einem Stein eingeworfen. Dort entwendeten sie Tabakwaren.

Zwei Braunschweiger Geschäfte fallen Einbrecher zum Opfer

Gegen 3.20 Uhr schlugen Einbrecher dann in der Tuckermannstraße zu. Mit einer Absperrbake warfen Unbekannte die Tür eines Friseursalons ein. Ob aus den Innenräumen etwas entwendet wurde, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

In beiden Fällen sei die Polizei kurz nach der Tat vor Ort gewesen, habe aber keine Tatverdächtigen finden können. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise: (0531) 4762516.

red