Braunschweig. E-Mobilität, Photovoltaik, Wärmepumpen: Die Erneuerung der Hochspannungskabel im Bereich Gifhorner Straße läuft noch bis Dezember.

Seit mehreren Monaten erneuert BS Netz die 110kV-Stromtrasse zwischen der Gifhorner Straße und dem Umspannwerk Hasenwinkel. Voraussichtlich Mitte Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, kündigt das Unternehmen an. Mit dem Einzug der 110kV-Kabel sei jetzt ein weiterer Meilenstein erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun folge noch die Montage der Verbindungsmuffen, also der Verbindungsstücke, mit denen die einzelnen Kabelabschnitte zur Gesamtleitung verbunden werden.