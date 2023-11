Braunschweig. Die Täter schlugen das Schaufenster des Geschäfts ein und griffen in die Auslage. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen.

Der Inhaber eines Internetcafés in der Friedrich-Wilhelm-Straße hat am Montagmorgen einen Einbruch in sein Geschäft bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie diese mitteilt, stellten die Beamten vor Ort fest, dass eine Schaufensterscheibe an der Front des Geschäftes eingeschlagen wurde.

Mehrere Mobiltelefone durch zerstörte Schaufensterscheibe geklaut: Polizei bittet um Mithilfe

Nach Befragung des Geschäftsinhabers und Darstellung der Spurenlage stellt sich für die Polizei folgender Tathergang dar: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte eine Schaufensterscheibe des Internetcafés zerstört, wohl gegen 3.30 Uhr. Durch das entstandene Loch griffen die Täter in eine dahinter befindliche Auslage und stahlen mehrere Mobiltelefone. Anschließend flüchtete(n) der oder die Täter.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl eröffnet und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516 entgegen.

red