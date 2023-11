Braunschweig. Wir zeigen im Astor Filmtheater, wie alles begann mit den Hungerspielen. Warum Katniss und Peeta nicht mehr dabei sind.

Die Saga geht weiter. Die Romanreihe „Die Tribute von Panem“ ist auch im Kino noch lange nicht auserzählt. Mit „The Ballad of Songbirds & Snakes“ kommt in der gut zweieinhalbstündigen BZ-Filmpremiere am Mittwoch, 15. November, die Geschichte auf die Leinwand, wie alles mit den gefürchteten Hungerspielen begann. Wir zeigen das Spektakel einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Astor Filmtheater.