Braunschweig. Zum Auftakt der Gründungswoche gaben drei Braunschweigerinnen Tipps: Gründung und Familie – wie funktioniert das eigentlich?

Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist oft schon schwierig genug. Familie und Gründung zu vereinbaren, klingt noch komplizierter. Wie es funktionieren kann und worauf zu achten ist, erläuterten drei Braunschweigerinnen am Montag zum Auftakt der Gründungswoche in den Räumen der IHK Braunschweig. Sie sind „Mompreneurs“, eine Wortneuschöpfung aus „Mom“ und „Entrepreneur“, also Frauen, die eine eigene Firma und Kinder haben. Ihr Anliegen: Künftig soll der Anteil von Frauen bei Start-up-Gründungen nicht nur 20 Prozent betragen, sondern deutlich mehr.