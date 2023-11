Braunschweig. Braunschweig- und Osnabrück-Anhänger trafen auf der Gifhorner Straße aufeinander. Die Polizei musste eingreifen. Die Blaulicht-Bilanz.

Im Vorfeld der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Osnabrück hat die Polizei eine schlimmere Auseinandersetzung verhindert. Gegen 11 Uhr kam es den Polizei-Angaben zufolge auf der Gifhorner Straße zu einer Konfrontation zwischen Eintracht-Anhängern und einem Shuttle-Konvoi, mit dem Osnabrücker Fans vom Bahnhof zum Stadion gebracht wurden.

„Durch ein schnelles Einschreiten der begleitenden Polizeibeamten konnte eine größere Auseinandersetzung verhindert werden“, erklärt die Braunschweiger Polizei in einer Mitteilung nach Spielende. Allerdings zählten die Beamten fünf tätliche Angriffe auf Polizisten durch BTSV-Anhänger. Bei insgesamt 28 an der Auseinandersetzung beteiligten Personen stellte die Polizei die Identität fest – und es erfolgte eine Ingewahrsamnahme. Ein Richter am Amtsgericht bestätigte die Maßnahme.

Körperverletzung hinter Braunschweiger Südkurve

Dabei blieb es nicht: Während des Spiels kam es hinter der Südkurve zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Mannes. Zudem brannten Gäste-Fans während der Partie mehrmals Pyrotechnik ab. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Osnabrück-Fans brannten während des Spiels im Eintracht-Stadion mehrfach Pyrotechnik ab. © regios24 | Sebastian Priebe

Sie blickt dennoch auf einen überwiegend friedlichen Einsatzverlauf zurück. Einsatzleiter Thomas Bodendiek zeigte sich nach dem Einsatz zufrieden: „Bei der im Vorfeld des Spiels aufgekommenen Auseinandersetzung konnten wir durch ein schnelles Handeln unserer Kollegen intervenieren und im anschließenden Einsatzverlauf ein weiteres Aufeinandertreffen rivalisierender Fans verhindern.“

