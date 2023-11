Braunschweig. Das DLR-Forschungsflugzeug Istar führt Schallmessungen durch: Wie wirkt sich Triebwerkslärm auf die Akustik in der Kabine aus?

Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig findet von Montag, 13. November, bis Donnerstag, 23. November, die Messkampagne „Engine total noise“ statt. Die Versuche werden mit dem DLR-Forschungsflugzeug Istar am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg durchgeführt, wie das DLR mitteilt.

„In den Tests untersuchen die Forschenden die Schallausbreitung am Flugzeug. Im Fokus stehen die Auswirkung von Triebwerkslärm auf die Akustik in der Kabine und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen, um den Geräuschpegel zu reduzieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Das zweiwöchige Programm sieht demnach sowohl Vibrationsuntersuchungen im Hangar als auch Triebwerksläufe vor. „Beim Betrieb der Triebwerke ist mit einem zeitweilig erhöhten Geräuschpegel zu rechnen“, so das DLR.

