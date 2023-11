Erika Borek schnitt bei der offiziellen Eröffnung am Freitag das rote Band durch. Im Hintergrund das Gebäude, in dem die zusätzlichen Klassen untergebracht sind. Links im Bild: Schulleiterin Ulrike Elsner, rechts CJD-Gesamtleiterin Heike Antvogel. © FMN | Bernward Comes