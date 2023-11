Braunschweig. Besuche zur Bescherung an Heiligabend und den Folgetagen können auch in Wolfenbüttel und Salzgitter-Thiede ab sofort gebucht werden.

Jetzt ist wohl die beste Zeit, um entspannt Geschenke für Weihnachten zu kaufen, manch ein Kind wird schon seinen Wunschzettel geschrieben haben. Das Fest naht, auch wenn die Adventszeit diesmal spätestmöglich beginnt, erst am 3. Dezember. Auch die Weihnachtsmänner um Oberweihnachtsmann Peter Strohbach, die in dieser Form schon seit 20 Jahren Familien und manchmal auch Paare in Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter-Thiede sowie umliegenden Gemeinden besuchen, beginnen jetzt, ihre Routen zu durchdenken. Doch dazu müssen Strohbach und sein Team erstmal wissen, wo sie überall bescheren sollen. Aufträge werden ab sofort entgegengenommen.