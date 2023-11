Braunschweig. Die Stadt sieht beim neuen Leihfahrradsystem einen niedrigeren Preis vor. Über einen Punkt gibt es jedoch Diskussionen.

Leihfahrräder in Braunschweig per App zu mieten, das könnte in Zukunft günstiger werden: Derzeit plant die Stadt ein neues Fahrradverleihsystem auszuschreiben. Einer der Eckpunkte: Ein Leihfahrrad soll künftig 1 Euro pro 30 Minuten kosten, wie aus der vergangenen Sitzung des Mobilitätsausschusses des Rates der Stadt hervorgeht. Damit würde sich der Preis gegenüber dem bisherigen System halbieren. Einen Anbieter für das neue Fahrradverleihsystem will die Stadt in der ersten Jahreshälfte 2024 ermitteln.