Braunschweig. Von „Harry Potter“ bis „Barbie“ – das Unikino der TU Braunschweig zeigt wieder Filme im Hörsaal. Doch die „Feuerzangenbowle“ fehlt.

Ob neueste Blockbuster oder kultige Kino-Klassiker – das Unikino Braunschweig organisiert nun schon seit mehr als 35 Jahren erschwingliche Kinoabende für Studierende. So auch wieder in diesem Wintersemester: Am 15. November startet das Programm um 20 Uhr mit der amerikanischen Horrorkomödie „Cocaine Bear“. Ab dann verwandelt sich der Hörsaal SN 19.1 jeden Mittwoch um 20 Uhr in einen Kinosaal.

Was läuft noch beim Unikino der TU Braunschweig?

Die Hannoveranerin Maria Schrader feierte im Oktober 2022 mit ihrem Drama „She Said“ Premiere. Der Film zeigt, wie Investigativ-Journalistinnen das System Harvey Weinstein zu Fall brachten. „She Said“ erhielt beste Kritiken und zahlreiche Filmpreisnominierungen. Am 22. November läuft er im Unikino im Original mit Untertiteln.

Im Sommer brach weltweit der „Barbie“-Hype aus. Der Streifen avancierte ziemlich schnell zum Kassenschlager und ist derzeit der erfolgreichste Film des Jahres. Am 29. November begibt sich der Hörsaal SN 19.1 ins „Barbie“-Universum.

Vor unglaublichen 49 Jahren entwickelten die US-Amerikaner Gary Gygax und Dave Arneson das erste Pen-&-Paper-Rollenspiel (zu Deutsch: Stift-und-Zettel-Rollenspiel): „Dungeons & Dragons“. Fast 50 Jahre später folgte nun die hochkarätig besetzte Fantasyverfilmung, die das Unikino zu Nikolaus, 6. Dezember, zeigt. Diese Vorführung startet schon um 19 Uhr.

Zur Vorweihnachtszeit gehört selbstverständlich auch der Lieblingsmagier vieler: Harry Potter. Bevor es in eine kurze Weihnachtspause geht, zeigt das Uni-Kino am 13. Dezember einen „Harry Potter“-Wunschfilm.

Neues Jahr, neue Filme im Unikino der TU Braunschweig

„Wie häufig denkt ihr ans Römische Reich?“ Diese Frage ging vor Kurzem in den Sozialen Netzwerken viral. Möglich, dass ein Grund für diesen Gedanken, die Comichelden „Asterix und Obelix“ sein könnten. Deshalb startet das Unikino am 10. Januar mit der neuesten Realverfilmung von „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“.

Nachdem im Sommersemester „High School Musical“ über die Uni-Leinwand flimmerte, folgt selbstverständlich nun im Wintersemester, am 17. Januar 2024, der zweite Teil des Kult-Musicals.

Mit „The Whale“ hat Brendan Fraser, bekannt aus „Die Mumie“, sein Karriere-Comeback gefeiert. Seine Performance wurde hochgelobt. Sogar über einen Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ durfte sich Fraser freuen. Am 24. Januar läuft „The Whale“ im Original mit Untertiteln im Unikino.

Vielfach nominiert und ausgezeichnet ist auch der koreanische Film „Die Frau im Nebel“. In dem modernen Film Noir verliebt sich ein Polizist bei einer Tatermittlung in die Hauptverdächtige. Regie führte Park Chan-wook, bekannt als Regisseur von „Oldboy“ (2003) und „Die Taschendiebin“ (2016). Das Unikino zeigt „Die Frau im Nebel“ am 31. Januar.

Zum Abschluss des Wintersemesters und pünktlich zur Prüfungsphase gibt es etwas leichtere Kost mit „Der gestiefelte Kater 2: Der letzte Wunsch“, der am 7. Februar läuft.

Treue Unikino-Fans werden es wohl gemerkt haben: In diesem Semester wird es keine Vorführungen der „Feuerzangenbowle“ geben. Das Unikino wird Instagram zufolge demnächst eine Begründung dazu veröffentlichen.