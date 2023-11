Braunschweig. Ausgezeichnet wurden ein Naturgarten, ein grünes Haus, der Ludwigsgarten und ein Projekt der IGS Franzsches Feld an der Mittelriede.

Die Stadt Braunschweig hat die Gewinner des zweiten Braunschweiger Naturschutzpreises prämiert. Holger Herlitschke, Dezernent für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau, übergab die Preise am Mittwoch. Gewonnen hat in der Kategorie „Artenschutz in meinem Garten, auf meinem Balkon oder Terrasse“ der Beitrag von Saskia Domaschke. Ihr bunter, artenreicher und nachhaltig gestalteter Naturgarten bietet der Jury zufolge für verschiedenste Wildtiere einen Rückzugsort mit ausreichend Nahrungsangebot. „Blühflächen, heimische Stauden, Totholz und verschiedenste Überwinterungs- und Nistangebote zeichnen diesen Beitrag zum Artenschutz aus“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.