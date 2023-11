Braunschweig. Neben einem temporären Parkplatz am Wollmarkt richtet die Stadt unter anderem einen Park-and-Ride-Service vom Messegelände ein.

Angesichts der Debatte um Parkplätze in der Vorweihnachtszeit hat die Stadtverwaltung in Braunschweig nun ein Konzept vorgelegt, wie die Innenstadt erreichbar sein soll. In der Vorweihnachtszeit locken Weihnachtsmarkt und Geschenke-Einkauf erfahrungsgemäß viele Menschen aus der ganzen Region in die Innenstadt.