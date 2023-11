Braunschweig. Der SPD-Nachwuchs will diskutieren, aber auch feiern. Die Jusos kündigen Kritik am Kuschelkurs der Parteispitze mit der FDP an.

Nach der Jungen Union kommen die Jusos. Wie der Nachwuchs von CDU/CSU, hat sich auch der SPD-Nachwuchs Braunschweig für den Bundeskongress ausgesucht. Und wieder kommen Größen aus der Bundespolitik in die Löwenstadt. Dieses Mal vom 17. bis zum 19. November.