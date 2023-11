Braunschweig. Breites Bündnis auf Initiative der Jusos hat dazu aufgerufen. Die Botschaft ist eindeutig: Hamas-Terroristen wollen Israel vernichten.

Der Aufruf der Braunschweiger Jungsozialisten und eines breiten Bündnisses ist unmissverständlich - und mehrere 100 Menschen folgen ihm am Dienstag: „Solidarität mit Israel – Gegen Terror, Antisemitismus und Rassismus“.

„Die folgenschwersten Angriffe auf das jüdische Leben seit der Shoah“

Ohne Wenn und Aber wird am frühen Abend der Auslöser des aktuellen Geschehens in Israel und im Gaza-Streifen benannt: „Wir sind angesichts der antisemitischen Terroranschläge vom 7. Oktober und der anhaltenden Gräueltaten der Hamas schockiert, fassungslos, wütend und traurig“, heißt es. Man sei in Sorge um die mehr als 200 Menschen, die als Geiseln gefangen gehalten würden. „Die Taten der Hamas sind die folgenschwersten Angriffe auf das jüdische Leben seit der Shoah.“

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum: „Braunschweig steht unverbrüchlich an der Seite Israels.“ © regios24 | Darius Simka

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum ist ebenso klar, wenn er erklärt: „Braunschweig steht unverbrüchlich an der Seite Israels. Es hat jedes Recht, sich zu verteidigen gegen diesen unvorstellbaren Terror seitens der Hamas.“ Es sei ein Skandal, wenn jüdische Menschen in Deutschland sich nicht sicher fühlen könnten. Für Antisemitismus sei in Braunschweig kein Platz, so Kornblum unter starkem Beifall.

Breites Bündnis - Politische Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine

26 Braunschweiger Organisationen stehen hinter dem Aufruf zur Kundgebung, neben den Jusos unter anderem Gewerkschaften, Evangelisch-lutherische Propstei, Grüne Jugend, Junge Liberale, AWO, Eintracht Braunschweig, Stadtschülerrat, Fridays For Future, Verein Freie Ukraine, Jüdische Gemeinde, Deutsch-Israelische Gesellschaft oder das Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte.

Solidarität mit Israel: Teilnehmer der Kundgebung vor dem Braunschweiger Rathaus © regios24 | Darius Simka

Mit bemerkenswerter Deutlichkeit verurteilt wird hier „die menschenfeindliche Ideologie der Hamas, deren Ziele die Vernichtung jüdischen Lebens, die Errichtung eines Islamistischen Staates und die Unterdrückung der Bevölkerung durch religiöse Fundamentalisten sind“. Die Hamas eskaliere den Konflikt strategisch, verwende die Zivilbevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde, nehme Opfer billigend in Kauf.

Indes, so wird ebenfalls erklärt, müsse Israel bei der Nutzung seines Selbstverteidigungsrechts gegen die Hamas-Terroristen dennoch Menschenrechte und Völkerrecht beachten. Es müsse sichere Fluchtwege aus Gaza und den Zugang zu Wasser, Medikamenten und lebensnotwendigen Waren sowie humanitäre Hilfe geben.

Klare Worte, bewegende Szenen an diesem Abend vorm Braunschweiger Rathaus, der in der Dunkelheit mit dem Entzündeten zahlreicher Kerzen endet. Möge der Alptraum eines Ausbruchs von Hass und Töten ein Ende haben, mag das symbolisieren, doch gerade das scheint derzeit noch in unerträglicher Ferne.