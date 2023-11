Braunschweig. Das Weststadtfest muss umziehen. Eine Wiese an der Timmerlahstraße soll neue Location werden. Was sagen die Anwohner dazu?

Auf dem Grundstück, auf dem bislang immer das Weststadtfest stattgefunden hat, soll eine neue Grundschule gebaut werden. Das Fest soll deshalb ab 2025 an anderer Stelle stattfinden. Die Stadt hat wie berichtet mehrere Standorte geprüft und will das Fest verlegen auf eine Wiese an der Timmerlahstraße/ Ecke Lichtenberger Straße, auf der auch die Frank-Safari-Reitbahn ab und an ihr Quartier aufschlägt.