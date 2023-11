Braunschweig. Die Zahl der Teilnehmer sinkt - obwohl es viele ältere Menschen gibt. Das Braunschweiger Seniorenbüro hat sich nun etwas ausgedacht.

Der Seniorenkreis in Lamme hatte im Frühjahr 50-jähriges Bestehen. Eine reife Leistung, die intern gefeiert wurde. Doch die Zahl der Mitglieder sinkt immer weiter. In Lamme genau wie in vielen anderen Stadtteilen. Dabei gibt es ausreichend Frauen und Männer im Rentenalter, nur schließen sich diese kaum bestehenden Gruppen an. Schon der Begriff Seniorenkreis mutet - aus Sicht vieler Neu-Rentner - antiquiert an. Haben solche Gruppen also überhaupt eine Zukunft? Andreas Kern und Lee Mc Quade aus dem Seniorenbüro der Stadt Braunschweig glauben fest daran. Sie haben sich etwas ausgedacht.