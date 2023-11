Braunschweig An der Bushaltestelle am Bahnhof Gliesmarode bespuckte und beschimpfte er sie, ohne sie zu kennen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Bahnhof Gliesmarode bespuckte ein Mann eine ihm unbekannte Frau.

Polizei Braunschweig Mysteriös: Warum bespuckt Mann Frau in Gliesmarode?

Wie die Polizei Braunschweig erst jetzt mitteilt, hat ein Unbekannter am Morgen des 30. September eine 45-jährige Frau bespuckt. Gegen 7 Uhr morgens befand sich die Frau in Begleitung eines unbekannten Mannes auf dem Heimweg an der Bushaltestelle des Bahnhofs Gliesmaroder Straße. Der Täter näherte sich und bespuckte und beleidigte die Frau. Anschließend verließ der Mann den Tatort unbehelligt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Deshalb sucht nun die Polizei nach der männlichen Begleitperson oder weiteren Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476 3315.

