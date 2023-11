Antisemitismus - „Gebräu, das für Demokratie gefährlich ist“

Dass das Vernichtungslager Auschwitz als schrecklichster Ort des Holocaust „nicht vom Himmel gefallen ist“, hat man schon oft gehört, und doch klingen solche und andere Zitate und Reden in diesen Tagen noch einmal anders. Antisemitismus ist nicht vergangen, sondern zutiefst aktuell - und auch die Verleihung des Friedenspreises am Samstag in der Magdeburger Johanniskirche an Christoph Heubner (Berlin) steht unter dem Eindruck des Schocks über diese Erkenntnis.

Heubners Vorgänger: Mazowiecki, Hamm-Brücher, Demnig und andere

Auch der 97-jährige Holocaust-Überlebende Marian Turski aus Warschau ist da, von ihm stammt das Zitat, Auschwitz sei eben nicht wie eine Naturkatastrophe herabgekommen, sondern kühl kalkuliertes Menschenwerk. Turski ist Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, dessen Exekutiv-Vizepräsident Heubner heute den renommierten Friedenspreis erhält, mit dem schon der frühere polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, Ex-Staatsministerin Hildegard Hamm-Brücher oder der Schöpfer der Stolpersteine, Gunter Demnig, ausgezeichnet wurden.

Christoph Heubner, in der Erinnerungsarbeit Partner des Volkswagenkonzerns, gilt als unermüdlicher Brückenbauer zwischen den Holocaust-Überlebenden und heutigen Generationen, in denen die Erinnerung an den Zivilisationsbruch zu schwinden droht. Er lässt sie erzählen und erzählt selbst ihre Geschichten, er bringt sie zusammen, beispielsweise mit jungen Auszubildenden der VW-Werke in Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter. Entscheidenden Anteil hat er beim Aufbau der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz.

Dass Heubner nicht nur ein Menschenfischer ist, sondern auch ein begnadeter Strippenzieher, der Ressourcen für die unverzichtbare Erinnerungsarbeit zu schöpfen vermag, kommt hinzu. Insgesamt eine verdiente Würdigung mit einem Preis, der an Menschen vergeben wird, die sich „in herausragender Weise um Friedens- und Versöhnungsarbeit verdient gemacht haben, besonders im Blick auf jüdische Menschen und ost- und südosteuropäische Nachbarn und Kirchen“. Namensgeber des Preises ist Lothar Kreyssig (1898 - 1986), der als Mitglied der Bekennenden Kirche in der NS-Zeit, mit kirchlichem Engagement in der DDR und Mitgründer der „Aktion Sühnezeichen“ Maßstäbe setzte.

Direktor der Gedenkstätte Auschwitz: „Wer die Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie erneut zu erleben“

Alles kreist in diesen Tagen um die Erkenntnis, wie wichtig Erinnern und Versöhnen sind. Marian Turskis Zitat wird in der Johanniskirche von Andrzej Kacorzyk aufgegriffen, Direktor der Gedenkstätte Auschwitz in Polen. „Wer die Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie erneut zu erleben“, sagt er zum Schluss seiner Laudatio. Preisträger Heubner wird nicht müde werden, dafür zu arbeiten. „Es ist beklemmend und tut weh, wie Dinge immer wieder hervorkriechen und plötzlich in der Mitte der Gesellschaft auftauchen, wie Hass, Bösartigkeit, Unwissen sich zusammentun zu einem Gebräu, das für eine Demokratie einfach gefährlich ist“, sagt er noch auf der Bühne in die bereitstehenden Mikrofone.

