Fotostrecke: Goldener Herbst verzaubert Braunschweig

Braunschweig Raus in die Natur! Impressionen aus Riddagshausen und dem Prinzenpark mit traumhaften Lichtspielen und Farben.

Idylle am Fischerweg in Riddagshausen.

So schön ist der Herbst in Braunschweig

Blätterzauber am Lünischteich.

Einfach mal abhängen – am Nußberg.

Eine ganz besondere Stimmung am abgelassenen Mittelteich in Riddagshausen.

Lichtspiele an der Jasperallee.

Fassadenschmuck am Klostergang in Riddagshausen.

Mit dem Mix aus Wolken, Regen, Sonne und Wind geht es in den nächsten Tagen weiter. Wie gut, dass unser Fotograf Peter Sierigk noch am Montag die Chance genutzt hat, bei bestem Wetter auf einem Streifzug durch Riddagshausen und den Prinzenpark mit seiner Kamera den goldenen Herbst in Braunschweig einzufangen.

Die Lichtspiele der tieferstehenden Sonne und die kräftig gefärbten Blätter erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre. Deswegen: Anorak anziehen, notfalls auch die Gummistiefel, und raus in die Natur! Mit ein paar kräftigen Böen um die Nase lässt sich der Herbst wunderbar genießen. Und hinterher gibt’s einen heißen Tee.

