Taschendiebe bestehlen gleich drei Braunschweigerinnen

Gleich drei Braunschweigerinnen sind am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Polizei waren die Frauen im Alter von 61, 69 und 84 Jahren in verschiedenen Geschäften in Braunschweig unterwegs, in der Weststadt, der Innenstadt und im Östlichen Ringgebiet, und stellten jeweils an der Kasse fest, dass ihre Brieftaschen weg waren. Zwei Frauen hatten ihre Handtaschen während des Einkaufs umgehängt. Eine der Braunschweigerinnen hatte die Handtasche über ihren Rollator gehängt. Die Diebe stahlen neben den Brieftaschen auch Bargeld, Bankkarten und diverse Papiere.

Die Polizei empfiehlt, Bargeld und andere Zahlungsmittel körpernah bei sich zu tragen, besonders geeignet seien Gürteltaschen oder Brustbeutel. Hand- oder Umhängetaschen sollten immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. Wichtig außerdem: Niemals Zahlungskarten und die dazugehörige Pin gemeinsam aufbewahren.

red

