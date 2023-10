Fahrradunfall in Braunschweigs City: Polizei sucht Beteiligten

Bereits am Donnerstag, 12. Oktober, hat sich in der Braunschweiger Innenstadt, an der Kreuzung Steinweg/Am Ritterbrunnen, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 17-jährige Braunschweigerin fuhr an diesem Donnerstagmorgen auf dem Steinweg in Richtung Theater. An der Kreuzung zu der Straße Am Ritterbrunnen befand sich zu dieser Zeit ein älterer Herr mit einem E-Bike, schreibt die Polizei Braunschweig. Auf nasser Fahrbahn rutschte die junge Frau beim Bremsen weg und stieß mit dem Mann zusammen.

Da zunächst kein Schaden an den Fahrrädern zu erkennen war, trennten sich die beiden Unfallparteien ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Im Nachgang stellte die 17-Jährige Verletzungen bei sich fest und suchte eine Polizeidienststelle auf. Die Polizei sucht nun nach dem unfallbeteiligten Herrn. Hinweise unter (0531) 4763935.

red

