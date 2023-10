Feuer in Braunschweiger Wohnhaus: Wehr rettet Mann mit Drehleiter

Braunschweig In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr zu einem Brand in den Madamenweg ausgerückt. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner.

Im Madamenweg ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen (Symbolfoto).

Ein technischer Defekt an einem Küchengerät hat in der Nacht zum Mittwoch mutmaßlich einen Brand in einem Wohnhaus im Braunschweiger Madamenweg ausgelöst. Mehrere piepende Warnmelder in dem Haus alarmierten die Einsatzkräfte. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Süd rückte daraufhin aus, so die Leitstelle der Feuerwehr in einer Mitteilung. An der Einsatzstelle konnten die Helfer Feuerschein an einem Fenster im dritten Obergeschoss wahrnehmen.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz wurde sofort in die betroffene Wohnung geschickt, während zeitgleich die Drehleiter vor dem Wohnhaus in Stellung gebracht wurde. Der Mieter der Wohnung, den die Geräusche der Feuerwehr weckten, konnte durch ein Fenster in die Drehleiter steigen und so gerettet werden. Das Feuer, das im Bereich der Küche ausgebrochen war, brachten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Ein Rettungsdienst sowie ein nachalarmierter Notarzt versorgten den Bewohner.

red

