Braunschweig Leser wollen wissen, wieso BS Energy das Altholz für das neue Kraftwerk per LKW aus der Aufbereitungsanlage in Broistedt anliefern lässt.

Das neue Altholz-Kraftwerk von BS Energy in Braunschweig steht vor seiner ersten Heizsaison.

Energieversorgung Warum wird Altholz nicht per Bahn nach Braunschweig geliefert?

Das neue Altholz-Kraftwerk von BS Energy an der Hamburger Straße wird täglich mit neuem Material beliefert. Das Altholz stammt laut dem Energieversorger aus einem Umkreis von rund 250 Kilometern. Es wird in der neu errichteten Aufbereitungsanlage von Veolia in Broistedt (Lengede) im Kreis Peine zu Hackschnitzeln verarbeitet, jährlich 180.000 Tonnen. Von dort aus fahren pro Tag 40 bis 45 Lastwagen die Hackschnitzel ins Kraftwerk, wo sie bei mindestens 850 Grad verbrannt werden.

Einige Leser rätseln nun, warum die Anlieferung per LKW erfolgt und nicht per Bahn: „Schließlich führen doch Schienen zum Kraftwerk, über die zurzeit ja unter anderem noch Steinkohle geliefert wird“, meint ein Leser. „Wo bleibt denn hier die positive Klimabilanz?“ Auch ein weiterer Leser schreibt: „Sowohl Broistedt als auch das Kraftwerk haben doch Gleisanschluss.“

BS Energy: Lastwagen bieten sehr viel Flexibilität

Seitens BS Energy heißt es dazu auf Nachfrage, die Altholz-Aufbereitungsanlage selbst habe keinen Bahnanschluss. „Wir fokussieren uns derzeit auf den Transport per LKW, mit dem Ziel möglichst zeitnah auf mit Wasserstoff oder E-Fuel betriebene LKW umzusteigen“, erläutert Pressesprecherin Julia Lübcke. „Im Vorfeld wurden gründliche Überlegungen angestellt und die Entscheidung für den Pendelverkehr per LKW bewusst getroffen, um ein hohes Maß an notwendiger Flexibilität zu gewährleisten und damit die Möglichkeit zu haben, rasch auf sich ändernde Umstände reagieren zu können. Diese Wahl ermöglicht es uns, unsere logistischen Abläufe effizient und bedürfnisorientiert zu steuern.“

Parallel dazu werde das Bahnnetz auf dem Kraftwerksgelände weiter betrieben, um die Anlieferung von aufbereitetem Altholz in Zukunft auch per Zug zu ermöglichen. Sie betont: „Eine Versorgung mit Altholz über die Bahn je nach Situation aus anderen Standorten ist durchaus denkbar, benötigt aber eine umfassende logistische Vorausplanung und Absicherung.“

BS Energy: Option für Bahn- und Schiffsverkehr halten wir uns offen

Ebenso werde die Möglichkeit betrachtet, das Altholz über Binnenschiffe zum Hafen Braunschweig zu transportieren. „Die Optionen des Bahn- und Binnenschiffsverkehrs möchten wir uns für die Zukunft, vor allem mit Blick auf Versorgungssicherheit, Standortentwicklung, Anforderungen an Klimaneutralität (CO₂-Abscheidung und Transport) sowie zukünftige Marktveränderungen grundsätzlich und unabhängig von der Altholzanlieferung offenhalten“, sagt Lübcke.

