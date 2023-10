Braunschweig Braunschweig erlebt mit dem Deutschlandtag der Jungen Union in der Volkswagenhalle ein Polit-Festival in brisanten Zeiten.

Kranzniederlegung im Kiryat-Tivon-Park in Braunschweig: Vorn rechts Braunschweigs JU-Landeschef Maximilian Pohler, neben ihm Bundesvorsitzender Johannes Winkel.

JU-Deutschlandtag Europa, Israel – und ganz viel Hoffnung in Braunschweig

Als der Tross von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Braunschweiger Volkswagenhalle verlässt, atmet Hallenchef Stefan Lemke unmerklich auf. Die Limousinen entschwinden in Richtung Hannover und Brüssel, und Lemke sagt: „Geht alles reibungslos, natürlich haben wir auch die notwendige Erfahrung.“

Großeinsatz mit vielen Aufgaben auch für die hiesigen Kreisverbände. Hier von links: Jil-Merle Meyer (Braunschweig), Wiebke Luttkus (Peine), Lara Opfermann (Braunschweig), Lucia Warda (Goslar) und Vivien Laqua (Peine). Dieses Plakat, das bereits aus den 1980er-Jahren stammt, erhielten die Redner. Foto: Henning Noske / FMN

Tatsächlich klappt beim Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende alles wie am Schnürchen, und auch die Polizei zieht am Ende ein zufriedenes Fazit. Alles ist ruhig geblieben.

Gut so, denn die mit Polit-Hochkarätern gespickte Veranstaltung hat Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau erforderlich gemacht. Beamte mit Sprengstoffspürhunden durchkämmen die hermetisch kontrollierte Halle. „Im Innenraum ist niemand, den wir nicht kennen“, sagt Lemke.

Viel Applaus: Mitglieder des Landesverbands Braunschweig, hier bei der Rede von CSU-Chef Markus Söder. Foto: Stefan Lohmann / Braunschweig

Europa und Israel – das sind die Haupt-Themen für die rund 1000 Teilnehmer, darunter 350 Delegierte, und das wird in der Regie emotional und eindringlich zelebriert. Bewegend sind Zuspruch und Unterstützung für die Oppositionsführerin und Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja aus Belarus, die gefeiert wird.

Viele Teilnehmer des Deutschlandtages zogen am Samstagabend durch die Braunschweiger Innenstadt zum Dom. Foto: Henning Noske / FMN

Und am Samstagabend ziehen mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Volkswagenhalle hinüber zum Kiryat-Tivon-Park, um dort einen Kranz niederzulegen. Aufschrift: „Im Gedenken an die ermordeten Juden in Israel“ Als Vertreter Israels dankt Davidi Hermelin, Leiter des israelischen Instituts für Public Policy, für diese besondere Geste.

Teilnehmer tragen ein Banner mit der Aufschrift: Am Israel Chai, aus dem Hebräischen übersetzt: Das Volk Israel lebt. Die Menge verharrt minutenlang stumm auf dem Braunschweiger Burgplatz. Foto: Henning Noske / FMN

Dann geht der Zug weiter durch die bevölkerte Innenstadt in Richtung Braunschweiger Dom. Die Teilnehmer tragen ein Banner mit der Aufschrift: Am Israel Chai, aus dem Hebräischen übersetzt: Das Volk Israel lebt. Auch hier keine Zwischenfälle. Die Menge verharrt minutenlang stumm auf dem Burgplatz, um dann am Gottesdienst im Dom teilzunehmen.

Im Braunschweiger Dom ein Appell gegen jede Form von Gewalt, Hass und Krieg

Oberlandeskirchenrätin Ulrike Brand-Seiß findet die richtigen Worte, wenn sie die Aufbruchstimmung junger Menschen anspricht, die sich engagieren wollen, Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung tragen müssen für die Zukunft.

Auch dabei: Fabian Köster von der ZDF-heute-Show knöpft sich den CDU-Politiker Uwe Dorendorf vor. Foto: Henning Noske / FMN

Ihnen müsse der Einsatz für ein friedvolles und gerechtes Leben mit den Kategorien Versöhnung, Mitgefühl, Menschlichkeit zugetraut werden. Die „Stadt der Zukunft“ im Sinne des biblischen Zitats „Wir haben hier keine bleibende Stadt“ werde noch gesucht, aber sie müsse gegen jede Form von Gewalt, Hass und Krieg errichtet werden.

Die Polit-Größen der Partei werden wie Popstars verehrt

Wichtige Worte, hochkarätige Gäste, eine Weltlage, wie sie brisanter kaum sein könnte – und doch kommt auch der Tagungs-Alltag bei so einem Deutschlandtag der Jungen Union recht profan daher. Die beliebtesten Souvenirs sind Selfies mit den Polit-Größen der Partei. Hier werden sie mitunter wie Popstars verehrt.

Sicherheitsvorkehrungen auf höchster Stufe rund um die Volkswagenhalle – alles blieb ruhig, es gab keine Zwischenfälle. Foto: Henning Noske / FMN

Eine selbstbewusste Jugendorganisation reibt sich zum Abschluss am Sonntagmittag aber auch an der Mutterpartei, der Union, die in ihrer Satzung jetzt die Frauenquote bei der Vergabe von Parteiämtern festgeschrieben hat.

Gilt das nun auch für sie? Das will der Nachwuchs nicht, lieber selbstbewusst am Quorum festhalten, der abgeschwächten Variante. Mit Zweidrittelmehrheit wird beschlossen, hier auf den Hinterbeinen zu bleiben. Am Ende die Nationalhymne, die Europahymne, dann geht’s für alle zurück. Braunschweig und seine Halle, das muss man sagen, haben ein guten Eindruck gemacht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de