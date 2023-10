Braunschweiger Spezialisten machen diesen „Ölflieger“ fit

So schaut es aus: Meeresüberwachungsflugzeug vom Typ Dornier 228, ausgerüstet bei Aerodata in Braunschweig.

Die Umrüstung der deutschen „Ölflieger“ am Braunschweiger Forschungsflughafen ist erfolgreich abgeschlossen. Das meldet das Unternehmen Aerodata, das dort seinen Sitz hat. Es handelt sich um Spezialflugzeuge, die Öl-Lecks auf See ausfindig machen und vom Havariekommando der Bundeswehr eingesetzt werden.

Die Bundeswehr habe jetzt ihr Do-228-Flottenmodernisierungsprogramm erfolgreich beendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aerodata AG und ihr Tochterunternehmen OPTIMARE Systems freuten sich über die Auslieferung des zweiten umgerüsteten Meeresüberwachungsflugzeuges Do 228 id. 57+05.

Einzigartige Fernerkundungssensorik Tag und Nacht im Einsatz

Das Luftfahrzeug wurde nach den Abnahmetests von Aerodata an das Marinefliegergeschwader 3 in Nordholz überführt. Die Bundeswehr betreibt zwei Luftfahrzeuge im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr für das Havariekommando in Cuxhaven zur Überwachung von Nord- und Ostsee in Bezug auf Meeresverschmutzungen.

Mithilfe der einzigartigen Fernerkundungssensorik könnten die sogenannten „Ölflieger“ Ölverschmutzungen detektieren und analysieren sowie Umweltsünder enttarnen – bei Tag und bei Nacht, heißt es bei dem Unternehmen.

Aerodata am Forschungsflughafen: „Wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Meere“

Mit ihren drei bis vier Einsätzen pro Tag leisteten die beiden Spezialflugzeuge somit „einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Meere“.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr habe 2020 die Braunschweiger damit beauftragt, die Missionsausrüstungen der beiden in Nordholz stationierten deutschen Meeresüberwachungsflugzeuge vom Typ Dornier 228 zu modernisieren.

Die „Maßnahme zur Erhöhung der Zukunftsfähigkeit“ umfasste demnach die existierenden Missionssysteme, die Sensorausrüstungen, die Kommunikationssysteme, die Ersatzteilbevorratung und das Bodensegment. Die Umrüstung erfolgte, wie es heißt, innerhalb einer Projektlaufzeit von drei Jahren am Standort von Aerodata am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de