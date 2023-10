Fundtier der Woche Hunde-Opa Aslan trauert um Herrchen - was wird jetzt aus ihm?

Gutmütig, angenehm und nicht mehr allzu stürmisch - vermutlich wird es keine Probleme geben, den 11-jährigen Golden-Retriever-Rüden Aslan in ein neues, geeignetes Heim zu vermitteln. Er ist unser Fundier der Woche.

Der Golden Retriever sucht den Kontakt zu Menschen

„Aslan kam zu uns, nachdem sein Besitzer verstorben war“, heißt es beim Tierheim Braunschweig. Das muss so ein Tier erstmal verkraften. Aslan ist aber ein freundlicher und aufgeschlossener Hund, wissen die Experten im Tierheim. Er suche sofort den Kontakt zu Menschen und freue sich über jede Streicheleinheit.

So berichtet das Tierheim über Aslan: „Der aktive Opa liebt Spaziergänge und zieht kräftig an der Leine, wenn es losgeht. In der Regel versteht er sich gut mit anderen Hunden, aber es gibt vereinzelt Rüden, die er definitiv nicht leiden kann.“

Das soll vorkommen. Leider habe man keine genauen Informationen darüber erhalten können, ob Aslan alleine bleiben könne. Im Tierheim neige er dazu, häufig zu bellen, was wahrscheinlich auf die neue Situation zurückzuführen sei, mit der er sich plötzlich auseinandersetzen müsse.

Wichtig: Aslan sucht ein ebenerdiges Zuhause, damit er auf seine alten Tage nicht mehr Treppen steigen muss. Anhand seines Verhaltens im Tierheim, erfahren wir, „scheint es wahrscheinlich, dass er sich gut in einem Haushalt mit Kindern integrieren lässt“. Da er aufgrund seines Alters gelegentlich auch seine Ruhe benötige, sollten die Kinder vielleicht schon etwas älter sein.

Der Kontakt zum Tierheim:

Wer Interesse an Aslan oder an anderen Fundtieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: Telefon (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

