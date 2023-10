Service-Center Bohlweg der BSVG in Braunschweig öffnet wieder

Es ist eine gute Nachricht für die Kunden von Bussen und Bahnen in Braunschweig. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) meldet am Freitag: „Es geht zurück an den gewohnten, zentralen Standort!“

Das Service-Center der BSVG am Bohlweg, dort also, wo es die Fahrkarten und viele Informationen gibt, wird demnach am Freitag, 27. Oktober, wiedereröffnet.

Das Wasser war am Bohlweg ins Untergeschoss des Service-Centers gelaufen

Der Starkregen im Juni hatte die Schließung erzwungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder in unsere eigentlichen Räumlichkeiten zurückkehren können. Die Kolleginnen und Kollegen haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit wir noch rechtzeitig vor der Weihnachtszeit wieder am Bohlweg unsere Türen öffnen“, berichtet BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke in einer Pressemitteilung.

Das Service-Center am Bohlweg hatte infolge des schweren Unwetters am 22. Juni geschlossen werden müssen, da insbesondere das Untergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das Provisorium in der Schlosspassage wird nun wieder verlassen

Übergangsweise war das Service-Center in Räumlichkeiten in der Schlosspassage 6 umgezogen. Hier wird am 24. Oktober das letzte Mal geöffnet werden.

Am 25. und 26. Oktober bleibt das Service-Center wegen des Umzugs geschlossen – Fahrgäste können sich an diesen beiden Tagen laut Mitteilung alternativ an den Service-Point am Hauptbahnhof oder die Service-Hotline unter Telefon 0531 28639 555 wenden.

Ab Freitag, 27. Oktober, 9 Uhr, steht dann das Service-Center am Bohlweg wieder zur Verfügung. red.

