Polizei-Meldung Mann in Braunschweig von Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Braunschweig ein 39-Jähriger gegen 1.55 Uhr von Unbekannten sowohl geschlagen als auch ausgeraubt worden. Der Mann hatte gerade eine Gaststätte auf der Wallstraße in Richtung des Friedrich-Wilhelm-Platzes verlassen, als er unvermittelt von zwei Personen angegriffen wurde.

Angriff und Diebstahl auf der Wallstraße in Braunschweig: Polizei sucht nach Zeugen für die Tat

Ihm wurde laut einer Mitteilung der Polizei zunächst von hinten ins Gesicht geschlagen. Gegen einen zweiten Angriff von vorn konnte der 39-Jährige sich dann zur Wehr setzen. Die Täter flohen anschließend unerkannt in Richtung Europaplatz. Wie sich nach dem Angriff herausstellte, wurden dem Mann bei der Tat sein Handy und seine Geldbörse entwendet. Die Geldbörse wurde im Anschluss an die Tat von einer Zeugin in der Nähe gefunden und der Polizei ausgehändigt.

Zur Tatzeit befand sich eine Vielzahl an Personen auf der Wallstraße. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den dunkel gekleideten Tätern oder dem Tathergang machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0531-476 2516 entgegen

