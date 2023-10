Braunschweig Kultregisseur Martin Scorsese erzählt in „Killers of the Flower Moon“ eine blutige Story. Mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro.

Leonardo DiCaprio hat mit seiner Rolle in „Killers of the Flower Moon“ wieder beste Chancen auf einen Oscar. Der Film ist im Rahmen der BZ-Filmpremiere in Braunschweig zu sehen.

BZ-Filmpremiere Kino in Braunschweig: Von wahren Morden an sehr reichen Indianern

Im Kino kommt es darauf an, was im Bild ist und was draußen bleibt. Martin Scorsese, Filmregisseur

Zwei Hollywood-Heroen auf einer Leinwand: Martin Scorsese hat seine beiden Stammschauspieler Leonardo DiCaprio und Robert De Niro für das Westernepos „Killers of the Flower Moon“ erstmals zusammengebracht. Der Film spielt in den frühen 1920er Jahren in einem Indianerreservat in Oklahoma. Nachdem dort große Ölvorkommen entdeckt wurden, werden mehrere reiche Stammesangehörige ermordet. Wer hat sie auf dem Gewissen?

Wir zeigen Scorseses jüngstes Werk am Donnerstag, 19. Oktober, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater. Beginn ist wegen der Länge des Films (206 Minuten) bereits um 19.30 Uhr. Karten gibt‘s im Kino.

Blutiges Kino in Braunschweig: Frei ab 12

Martin Scorsese erhielt nach der Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes für seinen gesellschaftskritischen True-Crime-Thriller bereits viel Kritikerlob: abgründig, entlarvend, genial gespielt, raffiniert inszeniert. Das Drehbuch basiert auf dem Buch „Das Verbrechen: Die wahre Geschichte hinter der spektakulärsten Mordserie Amerikas“, das der Journalist David Grann 2018 veröffentlicht hatte.

Das Erdöl hatte dem Stamm der Osage enormen Reichtum gebracht: Sie waren quasi über Nacht zu einem der wohlhabendsten Völker der Erde geworden. Mit dem Wohlstand kamen aber auch gierige weiße Eindringlinge, die erpressten, manipulierten und den Ureinwohnern so viel Geld stahlen, wie sie nur konnten. Manch einer schreckte auch vor Mord nicht zurück.

Liebe, Leidenschaft, Verrat

Scorsese erzählt die blutige Story anhand der ungewöhnlichen Liebe zwischen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone). Eine Geschichte von Leidenschaft und Verrat. Robert De Niro spielt den einflussreiche Rancher William Hale, den Onkel Ernest Burkharts.

Die Morde rufen das FBI auf den Plan, damals eine noch recht neue Polizeieinheit. Jesse Plemons spielt einen ehemaligen Texas Ranger und Gesetzeshüter alter Schule, der die Ermittlungen für die neue Bundesbehörde leitet und dabei in ein Wespennest aus Korruption und Mord stößt.

Scorsese schrieb mit „Taxi Driver“ Kinogeschichte

Regisseur Martin Scorsese – inzwischen 80 Jahre alt – gilt als Meister seines Fachs. Mit „Taxi Driver“ schrieben er und sein Hauptdarsteller Robert De Niro 1976 Filmgeschichte. Weitere Meilensteine seiner Karriere legte Scorsese mit „Wie ein wilder Stier“ (1980), „GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ (1990), „Casino“ (1995), „Departed – Unter Feinden“ (2006), „Gangs of New York“ (2002), „The Wolf of Wall Street“ (2013) sowie „The Irishman“ (2019). „Killers of the Flower Moon“ ist die sechste Zusammenarbeit zwischen Scorsese und DiCaprio und Scorseses zehnte mit De Niro.

Von Scorsese sind zahlreiche bemerkenswerte Zitate überliefert. Zum Beispiel: „Ich sage den jüngeren Filmemachern und Studenten immer: Macht es wie früher die Maler! Studiert die alten Meister. Bereichern Sie Ihre Palette! Erweitern Sie die Leinwand! Es gibt immer so viel mehr zu lernen.“ Zugeschrieben wird ihm auch: „Im Kino kommt es darauf an, was im Bild ist und was draußen bleibt.“

