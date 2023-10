Braunschweig: Verdächtiger löst Polizeieinsatz in Bankfiliale aus

ARCHIV - 28.09.2021, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh: Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Die Zahl der polizeilich erfassten Bandenkriminalität von Jugendlichen ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren tendenziel

Einsatz für die Polizei mitten in Braunschweig: Weil sich am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in einer Bankfiliale am Friedrich-Wilhelm-Platz Mitarbeiter der Bank durch das Verhalten und die Äußerungen eines Mannes bedroht fühlten, rückten die Beamten aus.

Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurde die Bank zunächst von mehreren Streifenwagen umstellt. Nachdem dann sichergestellt war, dass sich keine weiteren Kunden mehr in der Filiale aufhielten, nahmen die Beamten vor Ort Kontakt mit dem Mann auf. Hierbei, so die Polizei in einer Mitteilung, bestätigte sich das verdächtige Auftreten des Mannes. Zudem konnten die Beamten auch eine weitere Gefährdung durch den Mann nicht ausschließen.

Polizeieinsatz in Braunschweiger Bankfiliale: Verdächtiger Mann hat Messer in einer Tasche dabei

In einem günstigen Moment griffen die Beamten in der Bank jedoch zu und überwältigten den Mann. Dabei leistete er jedoch Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Messer in einer Tasche, die er bei sich hatte. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Mann auf eine Dienststelle der Polizei Braunschweig gebracht.

Nach Erkenntnissen der Beamten handelt es sich bei ihm um einen 53-jährigen Braunschweiger. Warum und mit welchem Ziel er die Bank betreten hat, ist nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Zudem wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet

