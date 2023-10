Baggern, pflanzen, pflastern: Ausbildung in Braunschweig

„Ich war schon immer mehr der praktisch veranlagte Typ.“ Luca Frasca aus Wendeburg bei Braunschweig ist nach dem Abitur zunächst für ein Jahr zur Bundeswehr gegangen, um neue Erfahrungen zu sammeln. „Aber ich wusste von Anfang an, ich möchte etwas mit den Händen machen.“ Und so hat der 23-Jährige im Anschluss ein erstes Praktikum im Garten- und Landschaftsbau absolviert: „Ich empfand es als extrem hart in dem Betrieb damals. Also entschied ich mich zunächst noch für ein Orientierungsstudium an der TU Braunschweig.“

Um nebenbei etwas Geld zu verdienen, habe er angefangen, Gärten zu pflegen. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich an ein erneutes GaLaBau-Praktikum bei der Firma Friedrichs in Braunschweig gewagt habe. Es war direkt ein tolles Arbeiten und so bin ich hier inzwischen im dritten Lehrjahr“, sagt Frasca.

Mit ihm gemeinsam absolviert Cordt Tostmann das dritte Lehrjahr der Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei der Firma Friedrichs. Der 36-jährige Braunschweiger hatte sich nach 12 Jahren in der Lagerlogistik für eine Neuausrichtung entschieden: „Meine vorherige Tätigkeit hat mich einfach nicht mehr erfüllt. Ich wollte einen Beruf ausüben, der mir auch Spaß macht.“ Und so habe er sich nach seinen Interessen orientiert. Ganz nach dem Motto „Back to the roots“: Tostmanns familiäre Wurzeln liegen in der Landwirtschaft und im Gartenbau, die Großeltern hatten eine Gärtnerei in Wolfenbüttel.

„Also habe ich mich mit 34 Jahren dazu entschlossen, noch einmal den Schritt zu wagen, und eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau zu starten.“ Er habe die Chance genutzt, etwas zu machen, worauf er wirklich Lust habe: „Nicht nur irgendwas, um Geld zu verdienen“, sagt er. Und als Bonus gebe ihm die Ausbildung im GaLaBau die Möglichkeit, sich auch finanziell etwas besser zu stellen.

Ran an die Schaufeln: Auch wenn es körperlich manchmal anstrengend ist, der Job ist vielseitig und macht Spaß, sind sich die GaLaBau-Azubis Luca Frasca (l.) und Cordt Tostmann einig. Foto: Bernward Comes / FMN

GaLaBau-Ausbildung in Braunschweig: Als angehender Landschaftsgärtner seine Kreativität ausleben

„Am Beruf des Landschaftsgärtners reizt mich am meisten, dass man seine Kreativität ausleben kann – man kann mitgestalten“, so Cordt Tostmann weiter. Natürlich sei es manchmal ein langer Weg, bis man das Ergebnis dann sieht, aber hinterher könne man stolz darauf sein, was man erschaffen hat. Zudem sei das Aufgabenfeld sehr abwechslungsreich. „Jede Baustelle ist anders – es gibt auch ausgefallene Projekte wie die Anlage von Dachbegrünungen, Teichen oder Pools.“

Während der Ausbildung sorgt der Ausbildungsleiter dafür, dass die Azubis in ganz verschiedenen Bereichen Erfahrungen sammeln, sagt Tostmann. Im Bereich Bau gehe es beispielsweise ans Pflastern von Wegen und das Bauen von Terrassen aus Stein oder Holz. Auch Pflanzungen seien ein großes Thema sowie die Kenntnis über diverse Stauden und Gehölze, ebenso wie der Bereich Pflege. Ab und an dürften die Azubis auch schweres Gerät bedienen wie Radlader, Bagger und Co. – Maschinenbedienung gehört auch zur Ausbildung dazu, so Tostmann.

Die theoretischen Grundlagen werden in der Berufsschule, der am Inselwall zentral gelegenen Johannes-Selenka-Schule, vermittelt. „In unserem Ausbildungsbetrieb haben wir das Blocksystem. Das bedeutet, dass wir über die gesamte Ausbildungsdauer hinweg immer zwei Wochen im Betrieb sind und dann eine Woche in der Schule“, erläutert Luca Frasca. „Es gibt auch ein System, bei dem man wöchentlich ein bis zwei Tage in der Berufsschule ist, ich finde das Blocksystem aber von Vorteil. So kann man Bauprojekte besser mit begleiten und wird nicht ständig herausgerissen.“

Wie geht es nach der Ausbildung im GaLaBau weiter? Die Braunschweiger sehen viele Möglichkeiten

Und wie soll es nach der Ausbildung weitergehen? „Ein weiterer Grund, warum ich mich für die Ausbildung entschieden habe: Man hat im Anschluss total viele Möglichkeiten und wird absolut in der gesamten grünen Branche gesucht“, sagt Luca Frasca. „Ich tendiere dazu, später noch einen weiteren Abschluss wie den Meister zu machen.“

Cordt Tostmann könne sich gut vorstellen, nach der Ausbildung in die Natur- und Landschaftspflege zu gehen. „Aber wie Luca sagt, die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Job wird nie langweilig! Natürlich ist er auch manchmal hart – gerade körperlich, aber man kann ihn nur weiterempfehlen, denn der Spaß steht im Vordergrund“, so der 36-Jährige. „Nach 12 Jahren auf dem Stapler war es für mich eine Umstellung. Ich hatte bestimmt ein halbes Jahr immer gut Muskelkater. Aber die Bewegung tut gut!“

„Wer Natur liebt, diese kreativ gestalten möchte, gerne draußen an der frischen Luft arbeitet, mit Wind und Wetter klarkommt und sich nicht scheut, sich auch mal dreckig zu machen, der ist hier genau richtig“, wirbt ebenso der angehende Landschaftsgärtner Luca Frasca für seinen Ausbildungsberuf.

Zum Beruf Dauer: Die Ausbildung zum Landschaftsgärtner dauert in der Regel 3 Jahre.

Ort: Die gärtnerische Praxis wird im Ausbildungsbetrieb (private oder öffentliche Hand) sowie auf Baustellen in der Region des Betriebes erlernt. Theoretische Grundlagen, etwa aus den Bereichen Pflanzenkunde und Technik, werden in der Berufsschule vermittelt.

Inhalte: Einrichten von Baustellen, Durchführen von Erdarbeiten sowie Be- und Entwässerungsmaßnahmen, Herstellen von befestigten Flächen, Gestaltung von Außenanlagen, Arbeiten an und mit der Pflanze.

Verdienst: Die Ausbildungsvergütung laut Tarif liegt bei 3-jährigem Ausbildungsvertrag aktuell bei 1020 Euro im ersten, 1130 Euro im zweiten und 1240 Euro im dritten Lehrjahr.

Weiterbildung: Die Abschlussprüfung ist Voraussetzung für viele weiterführende Bildungswege, etwa zum Meister oder Techniker.

