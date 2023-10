Täter entkommt nach Wohnungseinbruch in Braunschweig unerkannt

Braunschweig Einbruch in Braunschweig: Ein Unbekannter dringt in die Wohnung einer 75-Jährigen ein. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt, die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei Braunschweig berichtet, ist es am zurückliegenden Wochenende zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Schölkestraße gekommen. Nach Informationen der Beamten ereignete sich die Tat am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr.

Einbruch in Braunschweig-Lehndorf: Mann durchwühlt und durchsucht Wohnung von 75-jähriger Frau

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangte ein bislang unbekannter Mann zunächst in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Lehndorf. Im ersten Obergeschoss öffnete er dann gewaltsam die verschlossene Tür einer Wohnung, in der eine 75-jährigen Frau lebt. In deren Abwesenheit durchsuchte und durchwühlte der Mann die Wohnung, die er schließlich unerkannt wieder verließ.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die genaue Schadenshöhe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern, so die Mitteilung der Polizei.

