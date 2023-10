Beste Windverhältnisse beim Braunschweiger Drachenfest

Braunschweig Das 37. Drachenfest am Nußberg profitierte von optimalen Wetterverhältnissen. Am Himmel tanzte sogar ein Drache mit 55 Meter Länge.

Zahlreiche Familien pilgerten heute bereits am frühen Sonntagvormittag in den Prinzenpark, denn es war wieder so weit: Das 37. Drachenfest stieg. Und das Wetter hätte nicht besser sein können. „So einen Wind hatten wir seit Jahren nicht mehr“, freut sich Veranstalter Olaf Aust.

Der Sonntag begann mit strahlendem Sonnenschein und mit Windböen von bis zu 40 km/h. Dementsprechend viele Drachen tummelten sich am Himmel – ob klein, mittel oder groß; in traditioneller Drachenform, als Schmetterling oder mit auffälligem Print.





Die Braunschweigerin Natascha Husistein hatte vermutlich den längsten Drachen. „Ich habe ihn im Internet gesehen und mir gedacht: Den brauchst du“, erklärt sie. Eine 55 Meter lange Schlange, die sie extra für das Drachenfest kaufte und die es nun galt, in die Höhe zu bekommen. Gar nicht mal so einfach. Nachdem der erste Versuch aufgrund einer zu kurzen Schnur noch gescheitert war, glückte Versuch Nummer zwei aber dank einer neuen Langschnur. Ein echter Hingucker in der Luft und viele staunende Kindergesichter am Boden. Ein beliebter Ort, um das rege Himmelsspektakel zu beobachten, war übrigens die Aussichtsplattform auf dem ehemaligen Bunker ­– zwar ein bisschen stürmisch dort oben, aber eben mit dem besten Blick über den Nußberg.

Ganze 55 Meter lang war diese Flug-Schlange, die Natascha Husistein über der Nußbergwiese durch die Lüfte wirbeln ließ. Foto: Stefan Lohmann / regios 24

Das Drachenfest ist laut Aust wichtig für die Braunschweiger Stadtgesellschaft

Mehrere Hundert Menschen kamen bereits am Vormittag in den Prinzenpark, ließen Drachen steigen oder erfreuten sich schlichtweg an ihrem Anblick. Olaf Aust begrüßte dies: „Sie möchten mit uns hier diesen tollen Tag am Nußberg verbringen.“ Aust zufolge ist das Drachenfest wichtig für die Stadtgesellschaft, da es ein Fest für Familien sei. „Ohne Druck. Keine Wettkämpfe. Hier kann Papa mit den Kindern den Drachen steigen lassen. Kommt her und habt Spaß – so ist das Motto“, erklärt er und ergänzt: „Wir arbeiten darauf hin, dass wir es weiterhin so erfolgreich bestreiten können. Und bislang sieht es so aus.“

Gegen 13 Uhr gab es einen starken Regenschauer. Dieser war jedoch recht kurzweilig. Und da auf Regen bekanntlich Sonnenschein folgt, blieb der Nachmittag trocken und sonnig. So wurde das 37. Drachenfest noch bis 17 Uhr zelebriert.

Veranstaltungsmanager Olaf Aust war begeistert über den großen Besucherandrang beim Drachenfest auf dem Braunschweiger Nußberg. Foto: Stefan Lohmann/regios24 Foto: Stefan Lohmann / regios24

