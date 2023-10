Auktion Online-Auktion: Fundsachen in Braunschweig werden versteigert

Die Stadt Braunschweig versteigert von Donnerstag, 9. November, bis Sonntag, 19. November, Fundsachen, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, online. Unterschieden wird zwischen sperrigem Material, das nicht versendet wird, und kleineren Artikeln, die versendet werden – insgesamt handelt es sich um 91 Gegenstände.

Die Auktion umfasst Fahrräder sowie Uhren, Schmuck und Handys. Eine Vorschau steht bereits jetzt zur Verfügung. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Herrenuhr der Marke Wenger Swiss Military (Startpreis 100 Euro) oder mit einem Mountainbike-KS Cycling (Startpreis 120 Euro)? Auch mehrere Airpods mit Ladecase sind zu haben sowie ein Notebook Classic C140 (Startpreis 180 Euro) und ein iPhone 13 mini 128 GB (Startpreis 580 Euro).

Die Auktion folgt dem Prinzip einer Rückwärtsauktion

Betreiber der Auktionsplattform ist die GMS-Bentheimer Softwarehaus GmbH. Laut dem Unternehmen folgt die Auktion dem Prinzip einer Rückwärtsauktion, auch „Count Down Auktion“ genannt. Das heißt: Der Anbieter gibt für jeden angebotenen Artikel einen Startpreis, einen Mindestverkaufspreis und die Laufzeit der Auktion an. „Über die Laufzeit der Auktion fällt der Kaufpreis des Artikels in regelmäßigen Abständen vom Startpreis bis zum Mindestverkaufspreis. Der jeweils aktuelle Kaufpreis wird dem Bieter beim Artikel angezeigt“, heißt es auf der Plattform.

Und weiter wird in den Regeln erläutert: „Ein Bieter kann einen Artikel zum aktuell angezeigten Kaufpreis erwerben. Die Auktion wird dann beendet. Ein Bieter kann auch ein Gebot abgeben, also seinen Wunschpreis setzen. Bestehende Gebote können durch Gebote anderer Bieter überboten werden. Ein neues Gebot muss mindestens 10 Cent über dem aktuellen Höchstgebot liegen. Erreicht der fallende Kaufpreis das Höchstgebot, erfolgt automatisch der Zuschlag an den Höchstbietenden.“

Die Auktion ist beendet, wenn ein Bieter zum aktuellen Preis zuschlägt, der aktuelle Preis das höchste Gebot erreicht hat oder der Mindestverkaufspreis nicht erreicht wird, so die GMS-Bentheimer Softwarehaus GmbH. „Ein abgegebenes Gebot eines Bieters ist ein Gebot auf Erteilung des Zuschlags. Er ist an sein Gebot gebunden, bis es durch ein wirksames, höheres Gebot erlischt. Ein abgegebenes Gebot kann nicht widerrufen oder gelöscht werden. Dem Bieter wird nach dem Kauf oder dem automatischen Zuschlag per E-Mail mitgeteilt, dass er den Zuschlag erhalten hat. Die Angaben zum Bieter werden dem Anbieter übermittelt.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de