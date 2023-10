Braunschweig Langer Stau in Richtung Magdeburg: Ein Schwertransport, der einen Windrad-Flügel geladen hatte, ist am Donnerstagabend von der Autobahn abgekommen.

Auf mehreren Kilometern staute es sich am Freitag gleich zweimal auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Magdeburg. (Symbolfoto)

Verkehrslage Vollsperrung auf der A2 bis Kreuz Wolfsburg-Königslutter hält an

Verkehrsteilnehmer, die am Freitag auf der Autobahn 2 bei Braunschweig unterwegs sind, brauchen starke Nerven: Die A2 ist seit Donnerstagabend in Fahrtrichtung Magdeburg vollständig gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Braunschweig-Ost abgeleitet.

Der Stau auf der A2 erstreckt sich zwischenzeitlich über fünf Kilometer, auch auf der Landesstraße 295 durch Lehre gibt es eine hohe Verkehrsbelastung. Ortskundige Autofahrerinnen und -fahrer werden gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren oder der Umleitungsbeschilderung zu folgen.

Grund für die Sperrung der Autobahn bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter ist ein Schwertransporter-Unfall. Dieser hatte einen etwa 75 Meter langen Windrad-Flügel geladen. Wie die Braunschweiger Polizei berichtet, war der Nachläufer des Transporters gegen 23.30 Uhr auf Höhe des Rasthofs Essehof ins Schleudern geraten, gegen einen parallel fahrenden Kleintransporter geprallt und mit der rechten Schutzplanke und der Lärmschutzwand kollidiert.

A2-Unfall bei Essehof gingen zwei Überholmanöver des Schwertransports voraus

Vorausgegangen, erklärt die Polizei, waren verbotene Überholmanöver zweier Lastwagen und eine anschließende Polizei-Kontrolle. Denn: Die Beamten beobachteten wenige Minuten vor dem Unfall, wie zwei Lkw trotz Verkehrswarnzeichen am Begleitfahrzeug den Schwertransport in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Ost überholten. Die Autobahnpolizei entschied sich, den ersten der beiden Lastwagen zwecks Ahndung zu kontrollieren. Sie setzten sich mit dem Streifenwagen vor den Lkw und signalisierten ihm, auf dem Parkplatz bei Essehof zu stoppen. „Auf dem Verzögerungsstreifen des Rastplatzes kamen der Funkstreifenwagen und der Lkw jedoch zum Stehen, da der Parkplatz voll belegt war“, heißt es.

Die Beamten nahmen kurz darauf wahr, wie der Fahrer des nachfolgenden Schwertransports eine Gefahrenbremsung einleitete. Der Nachläufer des Schwertransports geriet dadurch ins Schleudern, die Kollision folgte. Verletzt wurde niemand.

Der vermutlich beschädigte Kleintransporter hielt zunächst auf dem Standstreifen, setzte seine Fahrt jedoch fort, bevor die Polizei die Identität des Fahrers feststellen konnte.

Am Schwertransport, dessen Ladung und an den seitlichen Begrenzungen der Autobahn entstand erheblicher Sachschaden. Um den Schwertransport mit dem Windrad-Flügel zu bergen, hält die Vollsperrung weiter an. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen ebenso.

red

