Mysteriöser Raub in Braunschweig: Opfer verliert Erinnerungsvermögen

Die Braunschweiger Polizei ermittelt zu einem Raub. Auf der Strecke zwischen Bankplatz und Wallstraße ist am 7. Oktober ein 24-Jähriger verletzt und ausgeraubt worden. Er wachte Stunden später in seiner Wohnung auf. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei beschäftigt sich mit einem Raub, der sich am 7. Oktober in der Nähe des Bankplatzes zugetragen hat. Das Opfer, ein 24 Jahre alter Mann, kann sich nicht mehr an den tätlichen Angriff erinnern. Er hatte allerdings diverse Verletzungen im Gesicht – und sowohl Bargeld als auch eine Armbanduhr fehlten.

Wie die Polizei ausführt, hielt sich der Mann mit einem Bekannten in den frühen Morgenstunden in einer Lokalität in der Wallstraße auf. Um kurz vor 3 Uhr soll der 24-Jährige das Lokal verlassen haben, um an einem Geldautomaten am Bankplatz Geld abzuheben. Nachdem er das Geld abgehoben hatte, wollte er zurück zu seinem Bekannten gehen.

Braunschweig: 24-Jähriger wacht Stunden später in seiner eigenen Wohnung auf

Doch: Der 24-Jährige kam nie an. Erst am Nachmittag des 7. Oktober wachte der Mann auf – in seiner Wohnung. Dort bemerkte er die Gesichtsverletzungen und den Raub. „Die Verletzungen stammen sehr wahrscheinlich von einem tätlichen Angriff, infolgedessen er sein Erinnerungsvermögen verlor“, erklärt die Braunschweiger Polizei.

Die Ermittler gehen somit von einer Raubstraftat aus, die sich zwischen Bankplatz und Wallstraße um kurz nach 3 Uhr ereignet haben muss. Diesbezüglich sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat um diese Uhrzeit Beobachtungen gemacht oder kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben? Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer (0531) 4762516 zu erreichen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de